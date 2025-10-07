Новий графік руху поїздів зі Львова стосується як повного скасування окремих рейсів, так і коригування часу відправлення та маршрутів.

У зв’язку з проведенням масштабних ремонтних робіт на залізничній інфраструктурі регіону вводиться новий графік руху поїздів зі Львова, пише Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі «Укрзалізниці».

Зміни стосуються як повного скасування окремих рейсів, так і коригування часу відправлення та маршрутів. За інформацією «Укрзалізниці», ці зміни діятимуть до 13 жовтня, і пасажирам варто заздалегідь ознайомитися з оновленим графіком, аби уникнути незручностей під час планування поїздок.

Зокрема, на зазначений період тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:

№6046 за маршрутом Львів – Тернопіль;

№6441/6442 за маршрутом Коломия – Ділове – Коломия.

Крім того, новий графік руху поїздів зі Львова торкнеться й часу відправлення деяких рейсів. Так, приміський експрес №6031 Злочів – Львів вирушатиме з початкової станції о 05:20 замість звичних 05:42. Час прибуття до Львова при цьому залишиться без змін — о 07:20.

Також варто підкреслити, що зміниться кінцева станція маршруту одного з рейсів. Поїзд №6042, який раніше курсував за напрямком Львів – Тернопіль, тепер курсуватиме лише до станції Красне.

Представники «Укрзалізниці» закликають пасажирів уважно стежити за оновленнями про зміни, новим графік руху поїздів зі Львова та уточнювати інформацію перед поїздкою, адже тимчасові зміни спрямовані на покращення стану колійного господарства та підвищення безпеки руху поїздів у майбутньому.

Після завершення ремонтних робіт рух поїздів буде відновлено у звичному режимі, про що буде повідомлено додатково.

