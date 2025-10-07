Новый график движения поездов из Львова касается как полной отмены отдельных рейсов, так и корректировки времени отправления и маршрутов.

В связи с проведением масштабных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре региона вводится новый график движения поездов из Львова, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзалізниці".

Изменения касаются как полной отмены отдельных рейсов, так и корректировки времени отправки и маршрутов. По информации «Укрзализныци», эти изменения будут действовать до 13 октября, и пассажирам следует заранее ознакомиться с обновленным графиком во избежание неудобств при планировании поездок.

В частности, на указанный период временно не будут курсировать следующие пригородные электрички:

№6046 по маршруту Львов – Тернополь;

№6441/6442 по маршруту Коломыя – Дилове – Коломыя.

Кроме того, новый график движения поездов из Львова коснется и времени отправки некоторых рейсов. Так, пригородный экспресс №6031 Злочев – Львов будет отправляться с начальной станции в 05:20 вместо привычных 05:42. Время прибытия при этом останется без изменений – в 07:20.

Также следует подчеркнуть, что изменится конечная станция маршрута одного из рейсов. Электричка №6042, ранее курсировавший по направлению Львов – Тернополь, теперь будет курсировать только до станции Красное.

Представители «Укрзализныци» призывают пассажиров внимательно следить за обновлениями об изменениях, новом графике движения поездов и уточнять информацию перед поездкой, ведь временные изменения направлены на улучшение состояния путевого хозяйства и повышение безопасности движения поездов в будущем.

После завершения ремонтных работ движение поездов будет возобновлено в обычном режиме, о чем будет сообщено дополнительно.

