Подорожчання проїзду в Житомирі вже відобразилося на бюджетних планах городян і стало ключовим етапом у перегляді тарифної політики.

Подорожчання проїзду в Житомирі набуло чинності з 20 вересня, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради ухвалив рішення про нові тарифи, а пресслужба надала деталі для мешканців. Зміни у вартості поїздок у безготівковому режимі відбулися після аналізу економічних показників та розрахунків робочої групи з розвитку міського транспорту за участю КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та перевізників.

Причиною коригування цін стало зростання витрат на електроенергію, пальне, мастильні матеріали, страхування рухомого складу та його технічне обслуговування. У серпні приблизно 120 тисяч пільгових пасажирів скористалися безоплатними поїздками, загалом транспорт перевіз близько 850 тисяч осіб. Через значне навантаження міський бюджет щороку виділяв близько 215 млн гривень на доплату КП «ЖТТУ», оскільки держава не компенсувала перевезення пільговиків.

За розрахунками підприємства, собівартість однієї поїздки становила 37,94 гривень для тролейбусів і 31,77 грн для автобусів. 27 категорій громадян, включно з пенсіонерами, особами з інвалідністю І та ІІ груп, учасниками бойових дій, залишаються звільненими від оплати. Нові тарифи встановлено так: тролейбус — 10 грн при оплаті транспортною картою і 12 грн через банківську картку, міський автобус — 15 грн незалежно від способу оплати. Умови для учнів та пільговиків залишилися без змін.

Порівнюючи з іншими містами України, Житомир демонструє середній рівень цін: у Вінниці електротранспорт коштує 12 грн, автобуси — 15 грн; у Черкасах — 13 і 16; Луцьк — 8 і 18; Хмельницький — 9 і 15; Львів — від 17 до 25 грн залежно від маршруту.

