Всі, хто відповідає умовам участі, мають можливість своєчасно оформити заявку та отримати грошову допомогу для ВПО в Полтавській області.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області стартує з новою реєстрацією, повідомляє Politeka.

Благодійна організація «СОС Дитячі Містечка Україна» оголосила про початок набору учасників на підтримку вразливих сімей та переселенців, що дозволяє отримати фіндопомогу для розвитку власної справи.

Проєкт реалізується за фінансової допомоги Уряду Німеччини і передбачає можливість отримати до 179 000 гривень для започаткування бізнесу або відновлення раніше діючого підприємництва. Ініціатива має на меті підтримати батьків із дітьми, які прагнуть започаткувати власну справу або відновити вже існуючу діяльність.

Програма «Соціально-економічне укріплення вразливих українських сімей» здійснюється за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Подати заявку можуть батьки з дітьми, які проживають або зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в регіоні, а також домогосподарства з неповнолітніми дітьми, де є особи з інвалідністю або один із батьків відсутній. Також участь доступна для батьків із прийомних сімей, опікунських родин і дитячих будинків сімейного типу.

Учасники обов’язково проходитимуть навчання, що включає дистанційні лекції та тренінги від експертів, індивідуальні консультації та менторський супровід, а також допомогу у створенні бізнес-плану. Після цього кожен має шанс отримати грант до 179 000 гривень на запуск або розвиток підприємницької діяльності.

Старт програми заплановано на 15 вересня 2025 року, а реєстрація триватиме до 31 серпня. Участь безкоштовна, а для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-анкету. Усі питання можна надсилати електронною поштою організаторам.

Всі, хто відповідає умовам участі, мають можливість своєчасно оформити заявку та отримати грошову допомогу для ВПО в Полтавській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.