Виплати для ВПО у Полтавській області надаються найбільш вразливим категоріям населення та за дотримання важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Грошова допомога передбачена постановою Кабінету Міністрів №709.

Фінансова підтримка внутрішньо переміщених осіб продовжує здійснюватися відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №709, яка визначає порядок надання державної допомоги людям, змушеним залишити свої домівки через війну. Згідно з положеннями документа, кошти для щомісячних виплат перераховуються на рахунки Ощадбанку.

Традиційно Міністерство соціальної політики забезпечувало фінансування 15 та 28 числа кожного місяця на підставі затверджених списків отримувачів.

Однак із 1 липня 2025 року відбулися зміни: тепер функції з призначення та виплати допомоги передані до Пенсійного фонду України. Це означає, що строки перерахування коштів можуть бути змінені й залежать від внутрішнього графіка роботи ПФУ.

Хто має право на виплати для ВПО у Полтавській області:

Фінансова підтримка надається найуразливішим категоріям громадян, серед яких:

особи, які виїхали з територій активних або колишніх бойових дій, а також із тимчасово окупованих територій;

люди, чиє житло було зруйноване або визнане непридатним для проживання;

діти, народжені у внутрішньо переміщених осіб, які офіційно перебувають на обліку як ВПО.

Розмір виплат для ВПО у Полтавській області:

Сума допомоги становить:

3 000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 гривень — для всіх інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Тривалість надання допомоги

Виплати призначаються на шість місяців з місяця подання заяви, незалежно від того, коли саме вона була подана. Водночас загальний термін надання допомоги не може перевищувати 12 місяців.

Перепризначення

Після закінчення перших шести місяців можливо продовжити отримання грошей ще на такий самий термін. Для цього у складі родини мають бути:

неповнолітні діти;

люди з інвалідністю;

громадяни пенсійного віку;

одинокі матері або батьки, які самостійно виховують дитину;

багатодітні родини;

особи, які здійснюють догляд за людьми з інвалідністю або дітьми з інвалідністю;

громадяни, які проходять лікування чи реабілітацію після поранень, отриманих унаслідок війни;

студенти та учні з числа ВПО віком від 18 до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі та не створили власної родини.

