Стало известно, кто из украинцев имеет право на выплаты для ВПЛ в Полтавской области.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области предоставляются наиболее уязвимым категориям населения и при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.

Денежная помощь предусмотрена постановлением Кабинета Министров №709.

Финансовая поддержка внутренне перемещенных лиц продолжает осуществляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709, которое определяет порядок предоставления государственной помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны войны. Согласно положениям документа, средства для ежемесячных выплат перечисляются на счета Сбербанка.

Традиционно Министерство социальной политики обеспечивало финансирование 15 и 28 числа каждого месяца на основании утвержденных списков получателей.

Однако с 1 июля 2025 г. произошли изменения: теперь функции по назначению помощи переданы в Пенсионный фонд Украины. Это означает, что сроки перечисления средств могут изменяться и зависят от внутреннего графика работы ПФУ.

Кто имеет право на выплаты для ВПЛ в Полтавской области:

Финансовая поддержка оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, среди которых:

лица, выехавшие с территорий активных или бывших боевых действий, а также с временно оккупированных территорий;

люди, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;

дети, рожденные у внутренне перемещенных лиц, официально состоящих на учете как ВПЛ.

Размер выплат для ВПЛ в Полтавской области:

Сумма пособия составляет:

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;

2 000 гривен – для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.

Продолжительность оказания помощи

Они назначаются на шесть месяцев с месяца подачи заявления, независимо от того, когда именно оно было подано. В то же время, общий срок оказания помощи не может превышать 12 месяцев.

Переназначение

По истечении первых шести месяцев можно продлить получение денег еще на такой же срок. Для этого в составе семьи должны быть:

несовершеннолетние дети;

люди с инвалидностью;

граждане пенсионного возраста;

одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;

многодетные семьи;

лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;

граждане, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных в результате войны;

студенты и ученики из числа ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме и не создали свою семью.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: с какой неприятностью столкнулись украинцы.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области: кто может рассчитывать на такую важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: что нужно для поселения.