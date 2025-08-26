Выплаты для ВПЛ в Полтавской области предоставляются наиболее уязвимым категориям населения и при соблюдении важных условий, сообщает Politeka.net.
Денежная помощь предусмотрена постановлением Кабинета Министров №709.
Финансовая поддержка внутренне перемещенных лиц продолжает осуществляться в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №709, которое определяет порядок предоставления государственной помощи людям, вынужденным покинуть свои дома из-за войны войны. Согласно положениям документа, средства для ежемесячных выплат перечисляются на счета Сбербанка.
Традиционно Министерство социальной политики обеспечивало финансирование 15 и 28 числа каждого месяца на основании утвержденных списков получателей.
Однако с 1 июля 2025 г. произошли изменения: теперь функции по назначению помощи переданы в Пенсионный фонд Украины. Это означает, что сроки перечисления средств могут изменяться и зависят от внутреннего графика работы ПФУ.
Кто имеет право на выплаты для ВПЛ в Полтавской области:
Финансовая поддержка оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, среди которых:
- лица, выехавшие с территорий активных или бывших боевых действий, а также с временно оккупированных территорий;
- люди, чье жилье было разрушено или признано непригодным для проживания;
- дети, рожденные у внутренне перемещенных лиц, официально состоящих на учете как ВПЛ.
Размер выплат для ВПЛ в Полтавской области:
Сумма пособия составляет:
- 3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;
- 2 000 гривен – для всех других категорий внутренне перемещенных лиц.
Продолжительность оказания помощи
Они назначаются на шесть месяцев с месяца подачи заявления, независимо от того, когда именно оно было подано. В то же время, общий срок оказания помощи не может превышать 12 месяцев.
Переназначение
По истечении первых шести месяцев можно продлить получение денег еще на такой же срок. Для этого в составе семьи должны быть:
- несовершеннолетние дети;
- люди с инвалидностью;
- граждане пенсионного возраста;
- одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие ребенка;
- многодетные семьи;
- лица, осуществляющие уход за людьми с инвалидностью или детьми с инвалидностью;
- граждане, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных в результате войны;
- студенты и ученики из числа ВПЛ в возрасте от 18 до 23 лет, если они учатся на дневной форме и не создали свою семью.
