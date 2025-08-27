Все, кто отвечает условиям участия, могут своевременно оформить заявку и получить денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области стартует с новой регистрацией, сообщает Politeka.

Благотворительная организация «СОС Детские Городки Украина» объявила о начале набора участников в поддержку уязвимых семей и переселенцев, что позволяет получить финпомощь для развития собственного дела.

Проект реализуется с финансовой помощью Правительства Германии и предусматривает возможность получить до 179 000 гривен для начала бизнеса или возобновления ранее действовавшего предпринимательства. Инициатива имеет целью поддержать родителей с детьми, стремящимися завести собственное дело или возобновить уже существующую деятельность.

Программа «Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей» осуществляется при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Подать заявку могут родители с детьми, проживающими или зарегистрированными как внутренне перемещенные лица в регионе, а также домохозяйства с несовершеннолетними детьми, где есть лица с инвалидностью или один из родителей отсутствует. Также участие доступно для родителей из приемных семей, попечительских семей и детских домов семейного типа.

Участники будут обязательно проходить обучение, включающее дистанционные лекции и тренинги от экспертов, индивидуальные консультации и менторское сопровождение, а также помощь в создании бизнес-плана. После этого у каждого есть шанс получить грант до 179 000 гривен на запуск или развитие предпринимательской деятельности.

Старт программы запланирован на 15 сентября 2025, а регистрация продлится до 31 августа. Участие бесплатное, а для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-анкету. Все вопросы можно отправлять по электронной почте организаторам.

