Подорожчання проїзду на Закарпатті встигло вплинути на щоденні витрати місцеіих мешканців, тому розповідаємо, що про це відомо.

Місцеві мешканці зіштовхнулися з подорожчанням проїзду на Закарпатті, повідомляє Politeka.

Це стосується автобусного маршруту Мукачево - Нове Давидково. Вартість поїздки зросла і набрала чинності з 28 травня 2025 року. Нові тарифи на маршрут № 32 передбачають оплату 23 гривні за одного пасажира.

Подорожчання проїзду на Закарпатті відбулося після рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради, який переглянув діючі тарифи на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування.

Попередня вартість становила 18 гривень, тож для багатьох пасажирів це відчутна зміна. Особливо якщо йдеться про тих, хто користується транспортом щодня.

Управління міського господарства Мукачівської міської ради пояснило, що рішення ухвалено відповідно до чинного законодавства у сфері транспорту, державної регуляторної політики та на підставі економічно обґрунтованих розрахунків.

Крім того, до перегляду тарифів врахували звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106» та рекомендації профільної комісії. Нові розцінки стосуються всіх пасажирів, які користуються цим маршрутом, незалежно від форми власності перевізника.

Окрім подорожчання проїзду на Закарпатті, є ще одна новина, яка стосується транспорту. З 1 липня в Ужгороді містяни та гості міста можуть скористатися мобільним додатком CIVIL для придбання квитків, оплати через QR-коди та відстеження руху автобусів в реальному часі.

Додаток також дозволяє переглядати історію оплат та користуватися муніципальними картками, серед яких пільгові та неперсоніфіковані.

Джерело

