Подорожание проезда на Закарпатье успело повлиять на ежедневные расходы местных жителей, поэтому рассказываем, что об этом известно.

Местные жители столкнулись с подорожанием проезда в Закарпатье , сообщает Politeka.

Это касается автобусного маршрута Мукачево – Новое Давыдково. Стоимость поездки выросла и вступила в силу с 28 мая 2025 года. Новые тарифы на маршрут №32 предусматривают оплату 23 гривны за одного пассажира.

Подорожание проезда в Закарпатье произошло после решения исполнительного комитета Мукачевского городского совета, который просмотрел действующие тарифы на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования.

Предварительная стоимость составляла 18 гривен, поэтому для многих пассажиров это ощутимое изменение. Особенно если речь идет о тех, кто пользуется транспортом каждый день.

Управление городского хозяйства Мукачевского городского совета пояснило, что решение принято в соответствии с действующим законодательством в сфере транспорта, государственной регуляторной политики и экономически обоснованных расчетов.

Кроме того, к пересмотру тарифов были учтены обращения перевозчика ОДО «Мукачевское АТП 12 106» и рекомендации профильной комиссии. Новые расценки относятся ко всем пассажирам, пользующимся этим маршрутом, независимо от формы собственности перевозчика.

Кроме подорожания проезда на Закарпатье есть еще одна новость, которая касается транспорта. С 1 июля в Ужгороде горожане и гости города могут воспользоваться мобильным приложением CIVIL для покупки билетов, оплаты через QR-коды и отслеживания движения автобусов в реальном времени.

Приложение также позволяет просматривать историю оплат и пользоваться муниципальными картами, среди которых льготные и неперсонифицированные.

