Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має зробити поїздки зручнішими, швидшими та більш прозорими для жителів і гостей міста.

Нову систему оплати проїзду у Кропивницькому готуються запровадити, ідея обговорювалася місцевою владою вже тривалий час, повідомляє Politeka.

Міська рада повідомляє про готовність перейти на електронні розрахунки в громадському транспорті, а на офіційному порталі опубліковано відповідний проєкт рішення та оголошено громадські обговорення.

Електронний квиток дозволяє оплачувати проїзд без готівки. Для цього можна скористатися банківською карткою, мобільним застосунком або віртуальним гаманцем. Спеціальний валідатор фіксує внесок, підтверджуючи успішну оплату. Також у міськраді зазначали, що ще до повномасштабного вторгнення місто було технічно готове до запуску.

Війна та перебої з електропостачанням і інтернетом відтермінували впровадження, однак зараз умови стабілізувалися, і місто повертається до реалізації безготівкових розрахунків.

Проєкт рішення передбачає кілька варіантів тарифів: на певну кількість поїздок, абонементи на тиждень, місяць або рік, «вільний гаманець» із поповненням рахунку, пільговий пакет із лімітами до двох поїздок на день та 60 на місяць, а також разові поїздки.

Придбати або поповнити електронний квиток можна через спеціальні термінали, офіси оператора або онлайн на сайті. Для зручності пасажирів залишиться можливість купівлі звичайного паперового квитка у водія чи кондуктора.

Монтаж та обслуговування валідаторів здійснюватиме обрана за конкурсом компанія-оператор. Вона також відкриє цілодобовий контакт-центр для допомоги пасажирам у питаннях безготівкових розрахунків. Нова система оплати проїзду у Кропивницькому має зробити поїздки зручнішими, швидшими та більш прозорими для жителів і гостей міста.

