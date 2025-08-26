Новая система оплаты проезда в Кропивницком должна сделать поездки более удобными, более быстрыми и более прозрачными для жителей и гостей города.

Новую систему оплаты проезда в Кропивницком готовятся ввести, идея обсуждалась местными властями уже длительное время, сообщает Politeka.

Городской совет сообщает о готовности перейти на электронные расчеты в общественном транспорте, а на официальном портале опубликован соответствующий проект решения и объявлены общественные обсуждения.

Электронный билет позволяет оплачивать проезд без наличных денег. Для этого можно воспользоваться банковской картой, мобильным приложением или виртуальным кошельком. Специальный валидатор фиксирует вклад, подтверждая успешную оплату. Также в горсовете отмечали, что еще до полномасштабного вторжения город был готов к запуску технически.

Война и перебои с электроснабжением и интернетом отсрочили внедрение, однако сейчас условия стабилизировались и город возвращается к реализации безналичных расчетов.

Проект решения предусматривает несколько вариантов тарифов: на определенное количество поездок, абонементы в неделю, месяц или год, свободный кошелек с пополнением счета, льготный пакет с лимитами до двух поездок в день и 60 в месяц, а также разовые поездки.

Приобрести или пополнить электронный билет можно через специальные терминалы, офисы оператора или онлайн на сайте. Для удобства пассажиров останется возможность покупки обычного бумажного билета у водителя или кондуктора.

Монтаж и обслуживание валидаторов будет производить выбранная по конкурсу компания-оператор. Она также откроет круглосуточный контакт-центр для помощи пассажирам по безналичным расчетам. Новая система оплаты проезда в Кропивницком должна сделать поездки более удобными, более быстрыми и более прозрачными для жителей и гостей города.

