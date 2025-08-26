В Івано-Франківську запровадили новий графік руху транспорту, повідомляє Politeka.

Як інформує міський голова Руслан Марцінків, йдеться про автобусний маршрут №43, який з’єднує мікрорайони Вовчинець та Угорники.

Мер зазначає, що його відкриття відбулося на численні прохання жителів обох сіл для зручного сполучення з центром міста. Автобус курсує з Вовчинця вулицею Вовчинецькою, далі прямує на Василіянок, проходить через Мулика, Лепкого та Незалежності, через мікрорайон «Космос» до Тисменицької і виїжджає в Угорники по вулиці Повстанців. У зворотному напрямку транспорт рухається від кінцевої зупинки в Угорниках вулицею Незалежності до торгового центру «Крок» та далі у Вовчинець.

Наразі він працює у тестовому режимі, можливі зміни графіку та зупинок для більшої зручності пасажирів, особливо школярів і вчителів.

«Ми раді, що навіть зараз можемо запровадити додатковий маршрут для іванофранківців», — зазначив Руслан Марцінків.

Керівник КП «Електроавтотранс» Віталій Голутяк зауважив, що маршрут №43 фактично закриває питання транспортного з'єднання для всіх сіл громади.

«До цього часу два села не мали комунального транспорту, тепер кожне матиме автобусне сполучення. Наступне завдання — збільшити кількість водіїв та автобусів на маршрутах. Продовжується набір водіїв, усі охочі можуть долучитися», — додав посадовець.

Новий графік руху транспорту в Івано-Франківську значно спрощує пересування містом та забезпечує стабільне транспортне сполучення для жителів Вовчинця та Угорників, покриваючи потреби громади у регулярному автобусному сполученні.

Останні новини України:

