Компанія-перевізник "Укрзалізниця" вводить новий графік руху поїздів з Києва, який почне діяти з 16 серпня на популярних маршрутах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзалізниці".

Напрямок між Києвом та Львовом традиційно залишається одним із найбільш популярних серед пасажирів, особливо в літній період. Щоб задовольнити високий попит та надати більше можливостей для подорожей, Укрзалізниця планує додаткові рейси на окремі дати.

Завдяки підвищенню ефективності використання вагонів тепер поїзди після прибуття зі свого основного маршруту не просто «відпочивають» у депо, а одразу прямують у нову подорож. Такий підхід дозволяє робити додаткове «коло» на популярних напрямках, надаючи пасажирам більше варіантів для поїздок.

Новий графік руху поїздів з Києва виглядатиме наступним чином:

Експрес № 249/250 відправлятиметься зі столиці до Львова 18 та 19 серпня.

Експрес № 243/244 відправлятиметься зі столиці до Львова 16, 17 та 20 серпня.

Експрес № 775/776 вирушатиме зі столиці до Вінниці 31 серпня.

Варто зазначити, що для цих додаткових рейсів використовуватиметься склад звичайних спальних вагонів "Укрзалізниці", проте місця в них будуть обладнані для сидіння. Це забезпечує зручність для пасажирів навіть на додаткових рейсах, дозволяючи без проблем подорожувати між містами, скорочуючи час очікування та забезпечуючи комфортну поїздку.

Новий графік руху поїздів з Києва та додаткові рейси допоможуть уникнути перевантаження на основних маршрутах і створять більше можливостей для планування подорожей, що особливо актуально для літнього періоду та святкових днів. Укрзалізниця наголошує, що завдяки такому підходу пасажири можуть зручно обирати дату та час відправлення, не зважаючи на пікові навантаження на цьому напрямку.

