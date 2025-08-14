Компания-перевозчик "Укрзализныця" вводит новый график движения поездов из Киева, который начнет действовать с 16 августа на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзализныци".

Направление между Киевом и Львовом традиционно остается одним из самых популярных пассажиров, особенно в летний период. Чтобы удовлетворить высокий спрос и предоставить больше возможностей для путешествий, Укрзализныця планирует новые рейсы на отдельные даты.

Благодаря повышению эффективности использования вагонов теперь поезда по прибытии со своего основного маршрута не просто «отдыхают» в депо, а сразу направляются в новое путешествие. Такой подход позволяет делать дополнительный круг на популярных направлениях, предоставляя пассажирам больше вариантов для поездок.

Новый график движения поездов из Киева будет выглядеть следующим образом:

Экспресс №249/250 будет отправляться из столицы во Львов 18 и 19 августа.

Экспресс №243/244 будет отправляться из столицы во Львов 16, 17 и 20 августа.

Экспресс №775/776 будет отправляться из столицы в Винницу 31 августа.

Следует отметить, что для этих дополнительных рейсов будет использоваться состав обычных спальных вагонов "Укрзализныци", однако места в них будут оборудованы для сидения. Это обеспечивает удобство для пассажиров даже на дополнительных рейсах, позволяя без проблем путешествовать между городами, сокращая время ожидания и обеспечивая комфортную поездку.

Новый график поездов из Киева и дополнительные рейсы помогут избежать перегрузки на основных маршрутах и создадут больше возможностей для планирования путешествий, что особенно актуально для летнего периода и праздничных дней. Укрзализныця отмечает, что благодаря такому подходу пассажиры могут удобно выбирать дату и время отправления, несмотря на пиковые нагрузки в этом направлении.

