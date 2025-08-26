В Ивано-Франковске был введен новый график движения транспорта, сообщает Politeka.

Как информирует городской голова Руслан Марцинкив, речь идет об автобусном маршруте №43, который соединяет микрорайоны Волчинец и Угорники.

Мэр отмечает, что его открытие состоялось по многочисленным просьбам жителей обоих сел для удобного сообщения с центром города. Автобус курсирует с Волчинца по улице Вовчинецкой, дальше идет на Василиянок, проходит через Мулика, Лепкого и Независимости, через микрорайон «Космос» до Тисменицкой и выезжает в Угорники по улице Повстанцев. В обратном направлении транспорт движется от конечной остановки в Угорниках по улице Независимости к торговому центру «Шаг» и дальше в Волчинец.

В настоящее время он работает в тестовом режиме, возможны изменения графика и остановок для удобства пассажиров, особенно школьников и учителей.

"Мы рады, что даже сейчас можем ввести дополнительный маршрут для иванофранковцев" , - отметил Руслан Марцинкив.

Руководитель КП "Электроавтотранс" Виталий Голутяк отметил, что маршрут №43 фактически закрывает вопросы транспортного соединения для всех сел общины.

«До этого времени два села не имели коммунального транспорта, теперь у каждого будет автобусное сообщение. Следующее задание – увеличить количество водителей и автобусов на маршрутах. Продолжается набор водителей, все желающие могут приобщиться» , — добавил чиновник.

Новый график движения транспорта в Ивано-Франковске значительно упрощает передвижение по городу и обеспечивает стабильное транспортное сообщение для жителей Волчинца и Венгрии, покрывая потребности общины в регулярном автобусном сообщении.

