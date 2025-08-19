Новий графік руху поїздів з Івано-Франківська ввела компанія-перевізник "Укрзалізниця" через зміни, що трапились раніше, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" в Телеграм-каналі.
У зв’язку з введенням у розклад нового експреса далекого сполучення №751/752 відбудуться певні зміни у графіку пересування кількох приміських електричок. Це зроблено для того, щоб забезпечити зручні пересадки пасажирам, уникнути накладок у часі та покращити організацію пересування на ділянках залізниці.
Починаючи з 18 серпня змінився час відправлення та прибуття частини експресів. Новий графік руху поїздів з Івано-Франківська виглядає наступним чином:
Потяг №6402/6401 сполученням Івано-Франківськ — Ворохта тепер вирушатиме зі станції о 20:34 замість 20:23. Прибуття до Ворохти відбуватиметься о 23:35. Таким чином, пасажири матимуть трохи більше часу для пересадки та підготовки до подорожі.
Потяг №6436 Івано-Франківськ — Коломия також змінює свій графік. Відправлення відтепер о 20:20, а прибуття до Коломиї о 22:15. Раніше цей рейс вирушав о 20:05 та прибував о 21:58. Завдяки перенесенню часу відправлення пасажирам стане зручніше планувати свої поїздки у вечірній час.
Потяг №6437 Коломия — Івано-Франківськ вирушатиме з Коломиї о 21:17 та прибуватиме о 23:14. До цього часу рейс здійснювався о 21:03 з прибуттям о 22:58.
Таким чином, новий графік руху поїздів з Івано-Франківська забезпечить більш злагоджений рух поїздів та дозволить оптимізувати логістику залізничного сполучення між містами. Пасажирам радять заздалегідь ознайомитися з новими змінами, щоб вчасно прибувати на вокзал і не пропустити свій рейс.
