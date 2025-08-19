Новый график поездов из Ивано-Франковска обеспечит более слаженное движение поездов и позволит оптимизировать логистику,

Новый график движения поездов из Ивано-Франковска ввела компания-перевозчик "Укрзализныця" из-за произошедших ранее изменений, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В связи с введением в расписание нового экспресса дальнего сообщения №751/752 произойдут определенные изменения в графике передвижения нескольких пригородных электричек. Это сделано для того, чтобы обеспечить удобную пересадку пассажирам, избежать накладок во времени и улучшить организацию передвижения на участках железной дороги.

Начиная с 18 августа изменилось время отправки и прибытия части экспрессов. Новый график движения поездов из Ивано-Франковска выглядит следующим образом:

Поезд №6402/6401 сообщением Ивано-Франковск — Ворохта будет теперь отправляться со станции в 20:34 вместо 20:23. Прибытие в Ворохту будет проходить в 23:35. Таким образом, у пассажиров будет немного больше времени для пересадки и подготовки к путешествию.

Экспресс №6436 также изменяет свой график. Отправление теперь в 20:20, а прибытие в Коломыю в 22:15. Ранее этот рейс отправлялся в 20:05 и прибывал в 21:58. Благодаря переносу времени отправки пассажирам станет удобнее планировать свои путешествия в вечернее время.

Экспресс №6437 Коломыя — Ивано-Франковск будет отправляться из Коломыи в 21:17 и прибывать в 23:14. До этого времени рейс совершался в 21:03 с прибытием в 22:58.

Таким образом новый график движения поездов из Ивано-Франковска обеспечит более слаженное движение поездов и позволит оптимизировать логистику железнодорожного сообщения между городами. Пассажирам советуют заранее ознакомиться с новыми сменами, чтобы вовремя прибывать на вокзал и не пропустить свой рейс.

