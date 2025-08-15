Квитки за новим графіком руху поїздів зі Львова вже доступні у залізничних касах.

Новий графік руху поїздів зі Львова зачепить популярний маршрут, який користується неабияким попитом в літній та осінній період, повідомляє Politeka.net.

Про зміни оголосила прес-служба «Укрзалізниця».

У відповідь на зростаючий попит пасажирів «Укрзалізниця» запроваджує додатковий залізничний рейс, який з’єднає Львів та Ворохту. Це рішення дозволить забезпечити зручніший та швидший доїзд до популярних туристичних місць Карпат у серпні.

Новий графік руху поїздів зі Львова

Експрес №414/413 Львів – Ворохта

Відправлення заплановане на 21, 22, 24 та 28 серпня о 23:29. Час прибуття 05:30 наступного дня.

Експрес №783/784 Ворохта – Львів

Зворотні рейси вирушатимуть із Ворохти 22, 23, 25 та 29 серпня о 06:20. Прибуття – об 11:20.

Також 17 серпня відновлює рух експрес №817/818, тож пасажири знову зможуть насолодитися комфортною подорожжю мальовничими Карпатами.

Усі рейси проходитимуть через Івано-Франківськ, Яремче та Татарів-Буковель, що робить їх зручними не лише для туристів, які прямують до гірськолижних та оздоровчих курортів, а й для мешканців цих регіонів.

Запровадження додаткового маршруту стало можливим завдяки оптимізації використання рухомого складу на Харківському напрямку. Вагони, які раніше мали тривалі простої, тепер використовуються більш ефективно, забезпечуючи перевезення пасажирів на напрямках з найвищим попитом.

Квитки за новим графіком руху поїздів зі Львова вже доступні у залізничних касах, а також в онлайн-форматі – на офіційному сайті booking.uz.gov.ua та у мобільному застосунку «Укрзалізниця».

