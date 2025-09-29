Цієї осені місцеві мешканці вже відчувають на власній кишені подорожчання продуктів у Полтавській області.

Подорожчання продуктів у Полтавській області стосується традиційного борщового набору, повідомляє Politeka.

Журналісти ІРТ вирушили на центральний ринок Полтави, аби дізнатися, у скільки обійдеться каструля борщу восени 2025 року.

Перевірка на подорожчання продуктів у Полтавській області починаються з м’яса. Борщ без свинини або хоча б ребер уявити складно. Продавці підтверджують, що саме м’ясна продукція за останні тижні виросла в ціні найбільше.

Наприклад, свинячі ребра на ринку нині пропонують від 200 до 220 гривень за кілограм. За словами продавчині Тетяни, піднявся цінник на зерно та живу вагу, а це відразу відбилося й на м’ясних прилавках.

Інша продавчиня Юлія переконує, що свинина залишилася на колишньому рівні, а підскочило лише сало. Його вартість варіюється від 150 до 250 грн. Також можна знайти обрізки, які віддають за 50.

Далі журналісти звіряли, чи не відбулося подорожчання продуктів у Полтавській області на прилавказ з овочами. Продавці кажуть, що цього року врожайність тримається на середньому рівні. На капусту цінник знизився до 20 гривень, буряк і морква також коштують стільки ж.

Отже, каструля на п’ять літрів нашої традиційної страви нині обходиться приблизно у 158 гривень. Сюди входять 400 грамів м’яса, півтора кілограма овочів та зелень. Для когось це прийнятна ціна, інші кажуть, що навіть такі витрати б’ють по гаманцю.

Економісти кажуть, що нинішні цінники на овочі нижчі за торішні. Причиною стала врожайність у нашому регіоні, яка цього разу вища, ніж в інших регіонах. Там урожай постраждав від шкідників.

