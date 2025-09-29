Этой осенью местные жители уже ощущают на собственном кармане подорожание продуктов в Полтавской области.

Подорожание продуктов в Полтавской области относится к традиционному борщевому набору, сообщает Politeka.

Журналисты ИРТ отправились на центральный рынок Полтавы, чтобы узнать, во сколько обойдется кастрюля борща осенью 2025 года.

Проверка подорожания продуктов в Полтавской области начинается с мяса. Борщ без свинины или хотя бы ребер представить сложно. Продавцы подтверждают, что именно мясная продукция за последние недели выросла в цене больше всего.

К примеру, свиные ребра на рынке сейчас предлагают от 200 до 220 гривен за килограмм. По словам продавщицы Татьяны, поднялся ценник на зерно и живой вес, что сразу отразилось и на мясных прилавках.

Другая продавщица Юлия убеждает, что свинина осталась на прежнем уровне, а подскочило только сало. Его стоимость варьируется от 150 до 250 грн. Также можно найти отрезки, которые отдают за 50.

Далее журналисты сверяли, не произошло ли подорожание продуктов в Полтавской области на прилавказ с овощами. Продавцы говорят, что в текущем году урожайность держится на среднем уровне. На капусту ценник снизился до 20 гривен, свекла и морковь тоже стоят столько же.

Итак, кастрюля на пять литров нашего традиционного блюда сейчас обходится примерно в 158 гривен. Сюда входят 400 г мяса, полтора килограмма овощей и зелень. Для кого это приемлемая цена, другие говорят, что даже такие расходы бьют по кошельку.

Экономисты говорят, что нынешние ценники на овощи ниже прошлогодних. Причиной стала урожайность в нашем регионе, которая в этот раз выше, чем в других регионах. Там урожай пострадал от вредителей.

