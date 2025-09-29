Саме ця нестача робить дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах майже неминучим.

Дефіцит продуктів у Сумській області може відчутно вплинути на ціну харчів уже найближчим часом, повідомляє Politeka.

Про перспективи сезону розповів Родіон Рибчинський, очільник Спілки "Борошномели України".

За його словами, у 2025/26 маркетинговому році аграрії зберуть близько 21 мільйона тонн пшениці. Із цього обсягу лише 10,3 мільйона тонн можна буде використати у харчовій галузі. Особливо важливим є зерно першого й другого класів, з якого виробляють хлібну продукцію. Проте прогнозують лише 1,7 мільйона тонн, що набагато менше необхідного. Саме ця нестача робить дефіцит продуктів у Сумській області та інших регіонах майже неминучим.

Ситуацію ускладнює конкуренція між внутрішніми підприємствами та експортерами за доступ до якісної сировини. До цього додається практика зберігання врожаю на складах роками, коли фермери очікують вищих цін. Подібні дії лише загострюють напругу та впливають на ринок борошна й хліба.

Окремим викликом є жито. У сезоні 2025/26 для покриття потреб населення доведеться імпортувати приблизно 9 тисяч тонн. Для порівняння, торік цей показник складав лише 1,6 тисячі тонн. Це демонструє посилення залежності країни від зовнішніх поставок.

Обмежені запаси якісного зерна, конкуренція між учасниками ринку та стратегія утримання врожаю створюють умови для подорожчання. Нестача пшениці перших класів уже зараз визначає ключові тенденції та несе загрози для продовольчої безпеки держави.

Джерело: Elevatorist.com.

