Місцеві мешканці хвилюються про ймовірне подорожчання проїзду в Рівному, адже про це активно заговорила влада.

У місті готуються до чергових змін і вже найближчим часом може відбутися подорожчання проїзду у Рівному, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міської ради подав на розгляд два проекти рішень, що стосуються нового тарифу на громадський транспорт.

За документами, які винесли на обговорення, подорожчання проїзду у Рівному торкнеться як маршрутних таксі, так і тролейбусів. Пропонується встановити вартість поїздки у маршрутці на рівні 18 гривень за одну поїздку.

Така ж сума буде діяти і для перевезення одного місця багажу. Для багатьох мешканців це відчутний стрибок, адже зараз квиток коштує 12 грн.

Подорожчання проїзду у Рівному вплине не тільки на маршрутки. Нові тарифи ймовірно почнуть діяти і для електротранспорту. Вартість поїздки у тролейбусі разом із багажем пропонують підняти до 15 гривень.

Окрім того, планується збільшити ціну місячного проїзного квитка для підприємств, установ, організацій та населення. Нова пропозиція передбачає оплату у розмірі 400 грн. Для порівняння, нині за один квиток у тролейбусі пасажири платять лише 8 грн.

Фактично, якщо рішення буде ухвалене, пересування містом для місцевих мешканців буде обходитися в майже вдівічі більшу суму. Це викликає дискусії серед рівнян, адже доходи людей зростають не так швидко, як розцінки.

Для багатьох сімей це додаткове фінансове навантаження. У міськраді пояснюють, що підняття розцінок пов’язане з підвищенням вартості палива та зростанням витрат на обслуговування транспорту.

Утримання електротранспорту також вимагає значних ресурсів. Водночас, конкретна дата, коли питання винесуть на голосування виконавчого комітету, поки невідома.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни