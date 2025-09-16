Місцевих мешканців попередили про тимчасові обмеження руху транспорту у Волинській області, тому розповідаємо деталі.

Обмеження руху транспорту у Волинській області діятимуть на кількох вулицях міста, де проводитимуть ремонтні роботи на переїздах, повідомляє Politeka.

Пресслужба міської ради проінформувала, що вводяться обмеження руху транспорту у Волинській області у зв’язку з ремонтами на залізничних переїздах.

Перш за все, нововведення торкнуться вулиці Модеста Левицького, де переїзд буде закритий для проїзду з 08:00 15 вересня і до 20:00 17 вересня.

Друге перекриття відбудеться на Брестській. Тут пересування зупинять з 08:00 16 вересня до 20:00 18 вересня. У цей час водіям доведеться обирати об’їзні маршрути та планувати свої поїздки заздалегідь.

У міській раді наголосили, що тимчасові зміни пов’язані з необхідністю проведення якісних ремонтних заходів. Комунальні служби працюватимуть у визначені терміни, аби відновити безпечний і зручний проїзд на цих ділянках.

Водіїв закликають поставитися з розумінням до тимчасових труднощів. Кілька днів робіт допоможуть уникнути більших проблем у майбутньому, адже відремонтовані ділянки стануть більш надійними.

Таким чином, обмеження руху транспорту у Волинській області є вимушеним заходом, що має на меті забезпечити більшу безпеку для всіх водіїв та пасажирів.

