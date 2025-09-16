Ограничения движения транспорта в Волынской области будут действовать на нескольких улицах города, где будут производиться ремонтные работы на переездах, сообщает Politeka.

Прессслужба городского совета проинформировала , что вводятся ограничения движения транспорта в Волынской области в связи с ремонтами на железнодорожных переездах.

Прежде всего, нововведения коснутся улицы Модеста Левицкого, где переезд будет закрыт для проезда с 08:00 15 сентября и до 20:00 17 сентября.

Второе перекрытие состоится на Брестской. Здесь передвижение остановят с 08:00 16 сентября до 20:00 18 сентября. В это время водителям придется выбирать объездные маршруты и планировать свои поездки заранее.

В городском совете отметили, что временные изменения связаны с необходимостью проведения качественных ремонтных мероприятий. Коммунальные службы будут работать в установленные сроки, чтобы восстановить безопасный и удобный проезд на этих участках.

Водителей призывают отнестись с пониманием к временным трудностям. Несколько дней работ помогут избежать больших проблем в будущем, ведь отремонтированные участки станут более надежными.

Таким образом, ограничение движения транспорта в Волынской области является вынужденной мерой, которая имеет целью обеспечить большую безопасность для всех водителей и пассажиров.

