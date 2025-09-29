Местные жители переживают о вероятном подорожании проезда в Ровно, ведь об этом активно заговорили власти.

В городе готовятся к очередным изменениям и уже в ближайшее время может произойти подорожание проезда в Ровно , сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета подал на рассмотрение два проекта решений , касающихся нового тарифа на общественный транспорт.

По документам, вынесенным на обсуждение, подорожание проезда в Ровно коснется как маршрутных такси, так и троллейбусов. Предлагается установить стоимость поездки в маршрутке на уровне 18 гривен за одну поездку.

Такая же сумма будет действовать и для перевозки одного места багажа. Для многих жителей это ощутимый скачок, ведь сейчас билет стоит 12 грн.

Подорожание проезда в Ровно повлияет не только на маршрутки. Новые тарифы, вероятно, начнут действовать и для электротранспорта. Стоимость поездки в троллейбусе вместе с багажом предлагают поднять до 15 гривен.

Кроме того, планируется увеличить цену месячного проездного билета для предприятий, учреждений, организаций и населения. Новое предложение предусматривает оплату в размере 400 грн. Для сравнения, сейчас за один билет в троллейбусе пассажиры платят всего 8 гривен.

Фактически, если решение будет принято, передвижение по городу для местных жителей будет обходиться в почти вдвое большую сумму. Это вызывает дискуссии среди ровенчан, ведь доходы людей растут не так быстро, как расценки.

Для многих семей это дополнительная финансовая нагрузка. В горсовете объясняют, что повышение расценок связано с повышением стоимости топлива и ростом затрат на обслуживание транспорта.

Содержание электротранспорта тоже требует значительных ресурсов. В то же время, конкретная дата, когда вопрос будет вынесен на голосование исполнительного комитета, пока неизвестна.

