Із 1 по 3 жовтня 2025 року в Київській області енергетики знову планують застосовувати локальні графіки відключення світла.

Спеціалісти ДТЕК попередили, які графіки відключення світла діятимуть у Київській області в період із 1 по 3 жовтня 2025 року, пише Politeka.

Всі ці обмеження будуть повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та допомогти запобігти можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

Зокрема повідомляється, що графіки відключення світла на початку місяця діятимуть у межах Рoкитнянської селищної територіальної громади. Знеструмлення відбуватимуться орієнтовно із 8:30 до 18:30 в такиз населених пунктах:

1 жовтня – Нова Маківка (вулиці Садова та Українська), Маківка (Гайова, Садова, Травнева, Леоніда Каденюка);

2 – Рокитне (Заводська, Лівобережна, провулки Кам’яний, Надрічний, Шевченка);

3 – Маківка (ті ж вулиці, що й 1 числа + Білоцерківська), Нова Маківка (ті самі), Рокитне (Вербова, Заводська, пров. Надрічний, Росьовий, Шевченка).

Крім того, як повідомляє Politeka, планове знеструмлення також відбудеться у середу, 1 жовтня, в селищі Бородянка Київської області. За даними ДТЕК, без електроенергії з 8:30 до 16:30 залишаться мешканці будинків по вулицях Затишна, Вокзальна, Польова, Семашка.

Про інші графіки відключення світла в Київській області на ці дні ДТЕК може оголосити додатково, тому стежте за оновленою інформацією на офіційній сторінці компанії.

