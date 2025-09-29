Синоптики зробили прогноз погоди на жовтень в Харкові та рохкрили, чого варто очікувати.

Прогноз погоди на жовтень в Харкові обіцяяє бути не таким, як попереднього року, температура повітря стане вищою за кліматичну норму, повідомляє Politeka.net.

Прогноз опублікували синоптики порталу "Метеопрог".

Синоптики зробили прогноз погоди на жовтень в Харкові. Так, другий місяць осені цього року стане переважно сухим і відносно теплим, а температура повітря впродовж більшої частини місяця залишатиметься трохи вищою за звичні кліматичні показники. Водночас наприкінці жовтня очікується помітне зниження показників термометра, яке нагадає мешканцям про наближення холодної пори року.

За попередніми розрахунками метеорологів, середня місячна температура повітря становитиме близько 9,1 градуса, що приблизно на 1 градус перевищує середню багаторічну норму для цього періоду. Кількість опадів за місяць очікується на рівні 46 міліметрів, що відповідає кліматичним нормам і свідчить про загалом помірний рівень вологи.

Перший тиждень місяця, з 1 по 7 число буде досить комфортним: температура повітря коливатиметься в межах від +13 до +15 °C. У цей період опади не прогнозуються, тож початок жовтня пройде під знаком сухої та спокійної осінньої погоди.

Прогноз погоди на жовтень в Харкові каже, що з 8 по 14 числа, також не принесе суттєвих змін у погодних умовах. Температура залишатиметься на рівні близько +14 градусів тепла, що забезпечить приємну для другої декади осені атмосферу. Дощів і цього тижня не очікується, тому цей період стане сприятливим для прогулянок і робіт на відкритому повітрі.

У проміжку з 15 по 21 синоптики прогнозують незначне зниження температури: стовпчики термометрів коливатимуться від +11 до +15°C. Саме в цей час, у понеділок 20 жовтня, очікується дощ, який стане одним із небагатьох за місяць.

Після 22-ого в регіон поступово почне надходити прохолодніше повітря. Денна температура знизиться приблизно до 10 градусів, а в останні дні місяця вона становитиме від 8 до 11 градусів тепла вдень. Нічні температури також відчутно впадуть, подекуди опускаючись до 3 градусів тепла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ розкрили, кому потрібно повторно подати заяву на допомогу.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Харківській області: хто зіткнеться з великими проблемами.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: отримати гроші зможуть не всі, названо головні правила.