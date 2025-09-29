Прогноз погоды на октябрь в Харькове обещает быть не таким, как в предыдущем году, температура воздуха станет выше климатической нормы, сообщает Politeka.net.

Прогноз опубликовали синоптики портала "Метеопрог".

Синоптики сделали прогноз погоды на октябрь в Харькове. Так, второй месяц осени этого года станет преимущественно сухим и относительно теплым, а показатели воздуха в течение большей части месяца будет оставаться немного выше привычных климатических показателей. В то же время, в конце октября ожидается заметное снижение показателей термометра, которое напомнит жителям о приближении холодного времени года.

По предварительным расчетам метеорологов, средняя месячная температура воздуха будет составлять около 9,1 градуса, что примерно на 1 градус превышает среднюю многолетнюю норму этого периода. Количество осадков в месяц ожидается на уровне 46 миллиметров, что соответствует климатическим нормам и свидетельствует об умеренном уровне влаги.

Первая неделя месяца, с 1 по 7 число будет достаточно комфортной: будут колебания в пределах от +13 до +15 °C. В этот период осадки не прогнозируются, так что начало октября пройдет под знаком сухой и спокойной осенней погоды.

Прогноз погоды на октябрь в Харькове говорит, что с 8 по 14 числа также не принесет существенных изменений в погодных условиях. Температура будет оставаться на уровне около +14 градусов тепла, что обеспечит приятную для второй декады осени атмосферу. Дождей и на этой неделе не ожидается, поэтому этот период станет благоприятным для прогулок и работ на открытом воздухе.

В промежутке с 15 по 21 синоптики прогнозируют незначительное понижение: столбики термометров будут колебаться от +11 до +15°C. Именно в это время в понедельник 20 октября ожидается дождь, который станет одним из немногих в месяц.

После 22-го в регион постепенно начнет поступать более холодный воздух. Дневная температура снизится примерно до 10 градусов, а в последние дни месяца она составит от 8 до 11 градусов днем. Ночные температуры также ощутимо упадут, иногда опускаясь до 3 градусов тепла.

