Дефіцит продуктів у Вінницькій області у 2025 році суттєво відображається на ситуації на місцевому ринку, повідомляє Politeka.

Літо цього року відзначилося значним підвищенням цін на молоко та масло: у супермаркетах літр молока продають за 39–45 грн, а 180-грамова пачка вершкового масла за акцією коштує від 73,70 грн. Аналітик «Інфагро» Максим Фастєєв підкреслює, що обсяги молочної сировини поступово збільшуються, але ціни на масло залишаються високими через стійкий попит на жир та протеїн.

Інтерес європейських покупців до українського масла знизився. Хоча експортна квота до ЄС діяла до кінця липня, постачання продовжуються ще кілька тижнів. Менші обсяги експорту підвищують доступність товару на внутрішньому ринку, що може частково стабілізувати ціни. Водночас ситуація залишається напруженою, через що виробники та дистриб’ютори переглядають стратегії збуту.

Сезонне зменшення надоїв, потреба у протеїні для експорту та накопичення запасів масла вплинули на вартість продукції. У серпні літр молока коштував 41,5 грн, а ціни на масло піднялися з 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерські та органічні товари залишаються на 10–20% дорожчими у порівнянні з мас-маркетами.

Економіст Олег Пендзін пояснює, що зростання цін обумовлене скороченням кількості господарств, зменшенням поголів’я корів та збільшенням витрат на корми й енергоресурси.

«Менше корів означає менше молока, тому високі ціни збережуться до кінця осені 2025 року. Без державної підтримки та кредитів можливе додаткове подорожчання на 5–7%», — зазначив експерт.

Невелике полегшення може забезпечити пропозиція фермерських кооперативів, проте її ефект буде тимчасовим. Споживачам радять планувати закупівлі заздалегідь і використовувати акційні пропозиції для економії. Дефіцит продуктів у Вінницькій області вже формує нові умови для домогосподарств та змушує мешканців шукати більш доступні варіанти.

