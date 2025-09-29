Дефицит продуктов в Винницкой области формирует новые условия для домохозяйств и заставляет жителей искать более доступные варианты.

Дефицит продуктов в Винницкой области в 2025 году значительно отражается на ситуации на местном рынке, сообщает Politeka.

Лето этого года ознаменовалось значительным повышением цен на молоко и масло: в супермаркетах литр молока продают за 39–45 грн, а 180-граммовая пачка сливочного масла по акции стоит от 73,70 грн. Аналитик Инфагро Максим Фастеев подчеркивает, что объемы молочного сырья постепенно увеличиваются, но цены на масло остаются высокими из-за устойчивого спроса на жир и протеин.

Интерес европейских покупателей к украинскому маслу снизился. Хотя экспортная квота в ЕС действовала до конца июля, поставки продолжаются еще несколько недель. Меньшие объемы экспорта повышают доступность товара на внутреннем рынке, что может частично стабилизировать цены. В то же время ситуация остается напряженной, поэтому производители и дистрибьюторы пересматривают стратегии сбыта.

Сезонное уменьшение надоев, потребность в протеине для экспорта и накопления запасов масла повлияли на стоимость продукции. В августе литр молока стоил 41,5 грн, а цены на масло поднялись с 78 грн/200 г до 102 грн/200 г. Фермерские и органические товары остаются на 10–20% дороже по сравнению с масс-маркетами.

Экономист Олег Пендзин объясняет, что рост цен обусловлен сокращением количества хозяйств, уменьшением поголовья коров и увеличением затрат на корма и энергоресурсы.

«Меньше коров означает меньше молока, поэтому высокие цены сохранятся до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и кредитов возможно дополнительное удорожание на 5–7%», — отметил эксперт.

Небольшое облегчение может обеспечить предложение фермерских кооперативов, однако его эффект будет временным. Потребителям советуют планировать закупки заранее и использовать акционные предложения для экономии. Дефицит продуктов в Винницкой области формирует новые условия для домохозяйств и заставляет жителей искать более доступные варианты.

