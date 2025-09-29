С 1 по 3 октября 2025 года в Киевской области энергетики снова планируют применять локальные графики отключения света.

Специалисты ДТЭК предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Киевской области в период с 1 по 3 октября 2025 года, пишет Politeka.

Все эти ограничения будут связаны с проведением профилактических работ в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и помочь предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

В частности, сообщается, что графики отключения света в начале месяца будут действовать в пределах Рокитнянской поселковой территориальной общины. Обесточения будут происходить ориентировочно с 8:30 до 18:30 в следующих населенных пунктах:

1 октября – Новая Маковка (улицы Садовая и Украинская), Маковка (Гаевая, Садовая, Майская, Леонида Каденюка);

2 – Ракитное (Заводская, Левобережная, переулки Каменный, Надречный, Шевченко);

3 – Маковка (те же улицы, что и 1 числа + Белоцерковская), Новая Маковка (те же), Ракитное (Вербовая, Заводская, пер. Надречный, Росевой, Шевченко).

Кроме того, как сообщает Politeka, плановое обесточивание также состоится в среду, 1 октября, в поселке Бородянка в Киевской области. По данным ДТЭК, без электроэнергии с 8:30 до 16:30 останутся жильцы домов по улицам Уютная, Вокзальная, Полевая, Семашко.

О других графиках отключения света в Киевской области на эти дни ДТЭК может объявить дополнительно, следите за обновленной информацией на официальной странице компании.

