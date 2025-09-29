Новий графік руху транспорту в Києві тимчасово змінюється через проведення продовольчого ярмарку на вулиці Івана Микитенка у районі Воскресенки, повідомляє Politeka.

Організатори інформують, що такі корективи стосуються автобусних маршрутів №46 та №112.

У вівторок, 30 вересня, транспортні засоби цих маршрутів курсуватимуть за зміненою схемою. З моменту початку руху і до завершення роботи ярмарку автобуси вирушатимуть від станцій метро «Лівобережна» та «Лук’янівська» до вулиці Миколи Кибальчича за звичними напрямками. Після цього рух здійснюватиметься через вулицю Ірини Бекешкіної до транспортної розв’язки на перехресті з Івана Микитенка.

У Київпастрансі перепрошують пасажирів за тимчасові незручності та наголошують на необхідності враховувати нову схему під час планування поїздок. Такі заходи дозволяють забезпечити безпечний рух транспорту та громадян у зоні проведення ярмарку.

Крім того, у ці дні, 29 та 30 вересня, на бульварі Лесі Українки частково обмежать рух транспорту та пішоходів з 8:00 до 20:00. Робітники виконуватимуть ремонтні роботи на ділянці від вулиці Джона Маккейна до бульвару Марії Примаченко, що може створювати додаткові затримки для учасників дорожнього руху.

Завдяки своєчасному інформуванню громадян про зміни, мешканці столиці зможуть спланувати свої маршрути та уникнути непорозумінь. Водночас новий графік руху транспорту в Києві дозволяє зберегти доступність громадського транспорту та підтримати безпечний пересувальний режим під час проведення масових заходів.

