Новый график движения транспорта в Киеве временно меняется из-за проведения продовольственной ярмарки на улице Ивана Микитенко в районе Воскресенко, сообщает Politeka.

Организаторы информируют , что такие коррективы касаются автобусных маршрутов №46 и №112.

Во вторник, 30 сентября, транспортные средства этих маршрутов будут курсировать по измененной схеме. С момента начала движения и до завершения работы ярмарки автобусы будут отправляться от станций метро «Левобережная» и «Лукьяновская» до улицы Николая Кибальчича по привычным направлениям. После этого движение будет осуществляться через улицу Ирины Бекешкиной до транспортной развязки на перекрестке с Иваном Микитенко.

В Киевпасстрансе извиняются пассажиры за временные неудобства и подчеркивают необходимость учитывать новую схему при планировании поездок. Такие мероприятия позволяют обеспечить безопасное движение транспорта и граждан в зоне проведения ярмарки.

Кроме того, в эти дни, 29 и 30 сентября, на бульваре Леси Украинки частично ограничат движение транспорта и пешеходов с 8:00 до 20:00. Рабочие будут выполнять ремонтные работы на участке от улицы Джона Маккейна до бульвара Марии Примаченко, что может создавать дополнительные задержки для участников дорожного движения.

Благодаря своевременному информированию граждан об изменениях жители столицы смогут спланировать свои маршруты и избежать недоразумений. В то же время, новый график движения транспорта в Киеве позволяет сохранить доступность общественного транспорта и поддержать безопасный передвижной режим во время проведения массовых мероприятий.

