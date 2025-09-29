У Чернігівській області на початку жовтня – з 1 по 3 число – енергетики будуть застосовувати нові локальні графіки відключення світла.

У різних громадах Чернігівської области з 1 по 3 жовтня 2025 року діятимуть нові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема планові знеструмлення відбудуться в межах Коропської селищної територіальної громади в Чернігівській області. Графіки відключення світла будуть застосовувати у звʼязку з ремонтними роботами на обладнанні підстанцій або на повітряних лініях електропередачі.

Зокрема, за даними енергетиків, у середу, 1 жовтня, з 8:00 до 17:00 без електроенергії залишиться частина мешканців таких населених пунктів:

Короп (вул. Грушевського, Київська, Будівельна, Вишнева, Молодіжна, Нова, Отамана Юркевича, пров. Грушевського, Молодіжний);

Атюша (Садова).

У четвер, 2 числа, діятимуть такі обмеження:

Бужанка (вулиці Берегова, Центральна);

Вишеньки (Берегова, Зелена, Камʼянка, Колесникова, Лагошного, Любичівка, Мельникова, Молодіжна, Польова, Романівка, Садова, Супруна, Центральна, Ярова, пров. Зелений, Колесників, Мозгового, Центральний);

Вільне (Центральна);

Городище (Безіменна, Берегова, Гордіївка, Грабська, Деснянська, Космонавтів, Лугова, Микитенка, Пісочна, Чкалова, Шевченка та ін.);

Оболоння (Деснянська, Захисників, України, Калинова, Козацька, Лугова, Миру та ін.).

Крім того, в четвер графіки відключення світла діятимуть частково в Придеснянському, Черешеньках, Чорнявці, Рижках, Коропі, повідомляє Politeka.

У пʼятницю, 3 жовтня, без електроенергії тимчасово залишаться також деякі мешканці Оболоння, Рижків і Билки.

У межах Остерської громади в Чернігівській області знеструмлення відбудуться з 9:00 до 17:00 1 числа в селі Пархимів (вул. Травнева, 34), а 2 – в місті Остер (повний список адрес можна знайти на сайті громади).

