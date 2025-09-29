В Черниговской области в начале октября – с 1 по 3 число – энергетики будут применять новые локальные графики отключения света.

В разных общинах Черниговской области с 1 по 3 октября 2025 года будут действовать новые графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, плановые обесточения состоятся в пределах Коропской поселковой территориальной общины в Черниговской области. Графики отключения света будут применяться в связи с ремонтными работами на оборудовании подстанций или на воздушных линиях электропередачи.

В частности, по данным энергетиков, в среду, 1 октября, с 8.00 до 17.00 без электроэнергии останется часть жителей таких населенных пунктов:

Короп (ул. Грушевского, Киевская, Строительная, Вишневая, Молодежная, Новая, Атамана Юркевича, пер. Грушевского, Молодежный);

Атюша (Садовая).

В четверг, 2 числа, будут действовать следующие ограничения:

Бужанка (улицы Береговая, Центральная);

Вишенки (Береговая, Зеленая, Каменка, Колесникова, Лагошного, Любичевка, Мельникова, Молодежная, Полевая, Романовка, Садовая, Супруна, Центральная, Яровая, пер. Зеленый, Колесников, Мозгового, Центральный);

Свободное (Центральная);

Городище (Безименная, Береговая, Гордеевка, Грабская, Деснянская, Космонавтов, Луговая, Микитенко, Песочная, Чкалова, Шевченко и др.);

Оболонье (Деснянская, Защитников Украины, Калиновая, Казацкая, Луговая, Мира и др.).

Кроме того, в четверг графики отключения света будут действовать частично в Придеснянском, Черешеньках, Чернявке, Рыжках, Коропе, сообщает Politeka.

В пятницу, 3 октября, без электроэнергии временно останутся также некоторые жители Оболонья, Рыжков и Былки.

В пределах Остерской общины в Черниговской области обесточения состоятся с 9:00 до 17:00 1 числа в селе Пархимов (ул. Майская, 34), а 2 – в городе Остер (полный список адресов можно найти на сайте общины).

