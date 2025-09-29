Робота для пенсіонерів у Київській області гарантує стабільний дохід і можливість обирати гнучкі умови відповідно до потреб кандидатів.

Робота для пенсіонерів у Київській області представлена кількома напрямами, що відкриває можливість обрати вакансію відповідно до досвіду та побажань, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua публікуються актуальні пропозиції. У Києві компанія «Брест-Литовський, БЦ, ТОВ» запрошує охоронців для бізнес-центру, розташованого на вулиці Старокиївській. До обов’язків входить контроль території. Зміна складається з чотирьох співробітників. Вимоги до кандидатів: відповідальність та відсутність шкідливих звичок. Передбачене офіційне оформлення, стабільні виплати та графік вахтового типу 5/10. Оплата становить 12 400 гривень за десять змін протягом місяця.

Ще одна пропозиція у столиці надходить від «Фріхост, ООО». Підприємство набирає спеціаліста технічної підтримки біля станції метро Видубичі. Основні завдання включають обслуговування користувачів, налаштування серверів і DNS, адміністрування Apache, MySQL, WordPress, Joomla, а також підтримку поштових клієнтів і FTP.

Працівникам надають офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку тривалістю 24 дні, лікарняні й харчування. Робочий час — з понеділка по п’ятницю. Після проходження стажування можлива часткова дистанційна форма. Рівень доходу коливається від 18 000 до 22 500 гривень.

У місті Ірпінь сервіс Glovo шукає кур’єрів для доставки пішки, на велосипеді, мотоциклі чи автомобілі. Можливий заробіток сягає 25 000 гривень на місяць із щоденними або щотижневими виплатами. Компанія гарантує страхування під час виконання замовлень і забезпечує зручний графік. Для старту потрібні паспорт та водійські права. Чоловікам військовий квиток не вимагається.

Отже, робота для пенсіонерів у Київській області охоплює охорону, технічну підтримку та доставку, забезпечуючи офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільний дохід і можливість обирати гнучкі умови відповідно до потреб кандидатів.

