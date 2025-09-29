Работа для пенсионеров в Киевской области гарантирует стабильный доход и возможность выбирать гибкие условия в соответствии с потребностями кандидатов.

Работа для пенсионеров в Киевской области представлена ​​несколькими направлениями, что открывает возможность выбрать вакансию в соответствии с опытом и пожеланиями, сообщает Politeka.

На сайте work.ua публикуются актуальные предложения. В Киеве компания «Брест-Литовский, БЦ, ООО» приглашает телохранителей для бизнес-центра, расположенного на улице Старокиевской. В обязанности входит контроль территории. Смена состоит из четырех сотрудников. Требования к кандидатам: ответственность и отсутствие вредных привычек. Предусмотрено официальное оформление, стабильные выплаты и график вахтенного типа 5/10. Оплата составляет 12 400 гривен за десять смен в течение месяца.

Еще одно предложение в столице поступает от "Фрихост, ООО". Предприятие набирает специалиста технической поддержки у станции метро Выдубичи. Основные задачи включают в себя обслуживание пользователей, настройки серверов и DNS, администрирование Apache, MySQL, WordPress, Joomla, а также поддержку почтовых клиентов и FTP.

Работникам предоставляют официальное трудоустройство, оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня, больничные и питание. Рабочее время – с понедельника по пятницу. После прохождения стажировки возможна частичная дистанционная форма. Уровень дохода колеблется от 18000 до 22500 гривен.

В городе Ирпень сервис Glovo ищет курьеров для доставки пешком, на велосипеде, мотоцикле или автомобиле. Возможный заработок составляет 25 000 гривен в месяц с ежедневными или еженедельными выплатами. Компания гарантирует страхование при выполнении заказов и обеспечивает удобный график. Для старта требуются паспорт и водительские права. Мужчинам военный билет не требуется.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киевской области включает охрану, техническую поддержку и доставку, обеспечивая официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильный доход и возможность выбирать гибкие условия в соответствии с потребностями кандидатов.

