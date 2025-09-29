Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категорій.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області посилився через складнощі з вирощуванням соняшнику на південних територіях, повідомляє Politeka.

Найбільше постраждала Херсонщина, де літня посуха 2025 року змусила фермерів частково знищувати посіви. Після руйнування Каховської ГЕС зрошення стало неможливим, а відсутність дощів лише загострила кризу.

Правобережні ділянки довгий час страждали від нестачі вологи, тому плантації довелося переорювати або викорчовувати. Перші оцінки врожайності показали лише 0,2–0,3 тонни на гектар. Додаткові втрати спричинили весняні заморозки, буревії, шквали та нашестя сарани.

Попри проблеми на півдні, продовольчий баланс країни залишається відносно стабільним. У степових районах Кіровоградщини, Полтавщини, Миколаївщини та Одещини погодні умови були більш сприятливими, що дає змогу очікувати загальний збір у межах 13,5–14 млн тонн.

Тим часом регіональні ринки вже відчувають скорочення обсягів переробки. Частина підприємств переорієнтувалася на сою та ріпак, а запаси насіння зменшилися. Це призвело до дефіциту соняшникової олії, який безпосередньо вплинув на споживачів. Улітку 2025 року літр коштував 80,62 грн, а індекс споживчих цін у липні склав 100,4.

У торговельних мережах ціни коливалися: у АТБ пляшка 0,9 л продавалася за 72,27 грн, тоді як у Сільпо аналогічна продукція мала позначку 96,99 грн.

Отже, дефіцит продуктів у Дніпропетровській області найбільш помітний на ринку олії та супутніх категорій. Вже зафіксовано зростання цін, тому покупцям радять ретельно формувати кошики та шукати вигідні пропозиції для економії.

Джерело: Телеграф

