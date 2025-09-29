Дефицит продуктов в Днепропетровской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категорий.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубился из-за сложностей с выращиванием подсолнечника на южных территориях, сообщает Politeka.

Больше всего пострадала Херсонщина, где летняя засуха 2025 заставила фермеров частично уничтожать посевы. После разрушения Каховской ГЭС орошение стало невозможным, а отсутствие дождей только обострило кризис.

Правобережные участки долгое время страдали от нехватки влаги, поэтому плантации пришлось перепахивать или выкорчевывать. Первые оценки урожайности показали всего 0,2–0,3 тонны на гектар. Дополнительные потери повлекли весенние заморозки, ураганы, шквалы и нашествия саранчи.

Несмотря на проблемы на юге, продовольственный баланс страны остается относительно стабильным. В степных районах Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Одесской области погодные условия были более благоприятными, что позволяет ожидать общий сбор в пределах 13,5-14 млн тонн.

Между тем, региональные рынки уже ощущают сокращение объемов переработки. Часть предприятий переориентировалась на сою и рапс, а запасы семян уменьшились. Это привело к дефициту подсолнечного масла, непосредственно повлиявшему на потребителей. Летом 2025 литр стоил 80,62 грн, а индекс потребительских цен в июле составил 100,4.

В торговых сетях цены колебались: у АТБ бутылка 0,9 л продавалась за 72,27 грн, в то время как в Сильпо аналогичная продукция имела отметку 96,99 грн.

Следовательно, дефицит продуктов в Днепропетровской области наиболее заметен на рынке растительного масла и сопутствующих категорий. Уже зафиксирован рост цен, поэтому покупателям советуют тщательно формировать корзины и искать выгодные предложения для экономии.

Источник: Телеграф

