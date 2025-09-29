Именно этот недостаток делает дефицит продуктов в Сумской области и других регионах почти неизбежным.

Дефицит продуктов в Сумской области может ощутимо повлиять на цену продовольствия уже в ближайшее время, сообщает Politeka.

О перспективах сезона рассказал Родион Рыбчинский, глава Союза "Мукомолы Украины".

По его словам, в 2025/26 маркетинговом году аграрии соберут около 21 миллиона тонн пшеницы. Из этого объема всего 10,3 миллиона тонн можно будет использовать в пищевой отрасли. Особенно важно зерно первого и второго классов, из которого производят хлебную продукцию. Однако прогнозируют лишь 1,7 миллиона тонн, что гораздо меньше требуемого. Именно этот недостаток делает дефицит продуктов в Сумской области и в других регионах почти неизбежным.

Ситуацию усугубляет конкуренция между внутренними предприятиями и экспортерами за доступ к качественному сырью. К этому прилагается практика хранения урожая на складах годами, когда фермеры ожидают более высоких цен. Подобные действия только обостряют напряжение и влияют на рынок муки и хлеба.

Отдельным вызовом является рожь. В сезоне 2025/26 для покрытия потребностей населения придется импортировать около 9 тысяч тонн. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял всего 1,6 тысяч тонн. Это показывает усиление зависимости страны от внешних поставок.

Ограниченные запасы качественного зерна, конкуренция между участниками рынка и стратегия удержания урожая создают условия для удорожания. Нехватка пшеницы первых классов уже сейчас определяет ключевые тенденции и несет угрозы продовольственной безопасности государства.

