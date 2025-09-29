На початку жовтня 2025 року – з 1 по 4 число – в межах Полтавської області будуть застосовуватися нові графіки відключення світла.

Обленерго попередило про нові локальні графіки відключення світла в Полтавській області на період із 1 по 4 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Зокрема графіки відключення світла в ці дні діятимуть у межах Чорнухинської територіальної громади Полтавської області. Більшість обмежень там діятимуть орієнтовно із 8:00 до 16:30 або до 17:00.

У середу, 1 жовтня, планові знеструмлення відбудуться в таких населених пунктах:

Пізники (вул. Сковороди, Острівська, Шевченка, Тупікова, пров. Кільцевий);

Постав-Мука (Будівська, Котляревського, Молодіжна, Підгірська, Плавківська, Садова, Хутірська, Шевченка, Центральна);

Вороньки (Бригадна, Буденна, Господарська, Захисників Батьківщини, Кооперативна, Косенкове, Лісова, Очакова, Перелета, Перемоги, Садова, Сергія Сердюки, Січкаря, Соборна, Турянівська, Першотравнева, Лісова, Центральна);

Загребелля (Надрічанська, Перемоги, Центральна, пров. Солончанський);

Лісова Слобідка (Кільцева, Підгірська, Хутірська);

Мелехи (Охріменка, Січкаря, Солончанська, Сухоноса, Хрестулиця, провулки Хуторок, Многа, Убогий);

Сухоносівка (Горянська, Новоселівська, Садова, Соляниківська, Шевченка, Степна);

також частково с. Галяве.

У четвер, пʼятницю та суботу, з 2 до 4 жовтня, графіки відключення світла в межах Чорнухинської громади Полтавської області йпродовжаться, пише Politeka. Обленерго оголосило точний перелік вулиць і адрес, яких торкнуться обмеження – його можна знайти на сайті громади.

