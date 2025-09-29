Жителі кількох громад уже відчули на собі наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зачепило відразу два міста, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області, перш за все, торкнулося Козятина. Тут з 1 серпня 2025 року набули чинності нові розцінки на управління твердими побутовими відходами.

Рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. Для мешканців багатоповерхових будинків плата тепер становить 37 гривень 62 копійки на місяць з однієї особи. Жителі приватного сектору отримали трохи нижчу ціну в розмірі 35 гривень 10 копійок.

Нагадаємо, що ще у 2022 році виконком затвердив вартість на рівні 25.60. Діяти вона почала з серпня 2023 року. Проте через зростання мінімальної заробітної плати, вартості матеріалів та пального міська рада визнала такі розцінки економічно необґрунтованими.

Саме це і стало причиною перегляду вартості. Начальник управління ЖКГ Іван Вовкодав пояснив, що в липні відбувся конкурс на визначення виконавця. Участь у ньому брало КП «Чисте місто».

Воно подало розрахунки з новими розцінками. Після конкурсу їх затвердили на виконкомі. Відтак жителі почали платити у середньому на 10–12 гривень більше, ніж раніше.

У відсотковому співвідношенні зростання склало 46%. Якщо ж порівняти із цифрами шестирічної давнини, то плата за вивіз сміття піднялася на 130%.

Водночас, підвищення тарифів на комунальні послуги відчули і мешканці Калинівки у Вінницькій області. На черговій сесії міської ради у червні депутати підтримали перегляд цін на водопостачання та водовідведення.

За новими розцінками, один кубічний метр води для населення коштує 42 грн, а водовідведення - 25.20. У сумі виходить 67.20 за кубометр.

