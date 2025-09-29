Жители нескольких общин уже ощутили последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области задело сразу два города, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области, прежде всего, коснулось Казатина. Здесь с 1 августа 2025 г. вступили в силу новые расценки на управление твердыми бытовыми отходами.

Решение принял исполнительный комитет городского совета. Для жильцов многоэтажных домов плата теперь составляет 37 гривен 62 копейки в месяц с одного человека. Жители частного сектора получили чуть более низкую цену в размере 35 гривен 10 копеек.

Напомним, что еще в 2022 году исполком утвердил стоимость на уровне 25:60. Действовать она начала с августа 2023 года. Однако из-за роста минимальной заработной платы, стоимости материалов и горючего городской совет признал такие расценки экономически необоснованными.

Именно это и послужило причиной пересмотра стоимости. Начальник управления ЖКХ Иван Вовкодав объяснил, что в июле прошел конкурс на определение исполнителя. Участие в нем принимало КП «Чистый город».

Оно дало расчеты с новыми расценками. После конкурса они были утверждены на исполкоме. Следовательно, жители начали платить в среднем на 10–12 гривен больше, чем раньше.

В процентном соотношении рост составил 46%. Если сравнить с цифрами шестилетней давности, то плата за вывоз мусора поднялась на 130%.

В то же время повышение тарифов на коммунальные услуги ощутили и жители Калиновки в Винницкой области. На очередной сессии городского совета в июне депутаты поддержали пересмотр цен на водоснабжение и водоотвод.

По новым расценкам один кубический метр воды для населения стоит 42 грн, а водоотвод - 25.20. В сумме выходит 67.20 за кубометр.

