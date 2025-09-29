Облэнерго предупредило о новых локальных графиках отключения света в Полтавской области на период с 1 по 4 октября 2025 года, сообщает Politeka.
В частности, графики отключения света в эти дни будут действовать в пределах Чернухинской территориальной общины в Полтавской области. Большинство ограничений там будут действовать ориентировочно с 8:00 до 16:30 или до 17:00.
В среду, 1 октября, плановые обесточивания состоятся в следующих населенных пунктах:
- Пизники (ул. Сковороды, Островская, Шевченко, Тупиковая, пер. Кольцевой);
- Постав-Мука (Будовская, Котляревского, Молодежная, Подгорская, Плавковская, Садовая, Хуторская, Шевченко, Центральная);
- Вороньки (Бригадная, Буденная, Хозяйственная, Защитников Родины, Кооперативная, Косенково, Лесная, Очакова, Перелета, Победы, Садовая, Сергея Сердюки, Сичкаря, Соборная, Туряновская, Первомайская, Лесная, Центральная);
- Загребелье (Надричанская, Победы, Центральная, пер. Солончанский);
- Лесная Слободка (Кольцевая, Подгорская, Хуторская);
- Мелехи (Охрименко, Сичкаря, Солончанская, Сухоноса, Крестулица, переулки Хуторок, Многа, Убогий);
- Сухоносовка (Горянская, Новоселовская, Садовая, Соляниковская, Шевченко, Степная);
- также частично с. Галявое.
В четверг, пятницу и субботу, со 2 по 4 октября, графики отключения света в пределах Чернухинской общины Полтавской области продолжатся, пишет Politeka. Облэнерго объявило точный перечень улиц и адресов, затрагиваемых ограничениями – его можно найти на сайте общины.
