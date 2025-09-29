Розмір грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців становить 3 000 гривень.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області може бути отримана жителями окремоъ громади та при дотриманні умов, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрійської міської ради.

Триває реалізація Регіональної програми підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, яка була затверджена розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 17 липня 2023 року № 779-р. Грошова допомога у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців покликана надати соціальну допомогу найбільш вразливим категоріям населення, які опинилися у складних життєвих обставинах через війну.

Право на отримання виплати мають кілька категорій громадян.

Насамперед це багатодітні сім’ї, які виховують трьох і більше дітей. Також допомогу можуть отримати особи з інвалідністю І та ІІ групи, а також громадяни, які досягли 80-річного віку. Усі вони мають можливість скористатися програмою незалежно від того, чи отримують пенсію, соціальні виплати або інші джерела доходу. Єдиним винятком є люди, які перебувають на повному державному утриманні – вони не підпадають під дію цієї програми.

Розмір грошової допомоги у Кіровоградській області для пенсіонерів та інших категорій українців становить 3 000 гривень. Цю суму отримують особи з інвалідністю І та ІІ групи, а також люди віком від 80 років. Багатодітним сім’ям виплачується 3 000 гривень на кожного члена родини. Виплата здійснюється один раз на рік і покликана стати додатковою фінансовою підтримкою для покриття найнеобхідніших витрат.

Щоб скористатися програмою та отримати допомогу, необхідно підготувати й подати відповідний пакет документів. Обов’язково потрібно написати письмову заяву та додати копію документа, що посвідчує особу. Також слід надати копію реєстраційного номера облікової картки платника податків, копію довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи та довідку з банку із зазначенням IBAN-рахунку для зарахування коштів.

Для окремих категорій громадян передбачено додаткові документи. Люди з інвалідністю мають додати витяг із рішення медико-соціальної експертної комісії або копію довідки МСЕК, а також копію посвідчення (за наявності). Багатодітні сім’ї повинні надати копії свідоцтв про народження дітей віком до 14 років, а також копії посвідчень батьків і дітей як членів багатодітної родини.

Подати заяву та необхідні документи можна особисто, звернувшись до Управління соціального захисту населення. Прийом здійснюється за адресою: місто Олександрія, вулиця Шевченка, 109, кабінет 5 або 15.

