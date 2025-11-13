Пасажири мають певні зміни у звʼязку із введенням нового графіка руху поїздів з Києва, тому розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів з Києва передбачає три нові зупинки на території Молдови, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі "Укрзалізниці", новий графік руху поїздів з Києва дозволяє дістатися ще більшої кількості міст під час прямого маршруту до Бухареста.

За повідомленням залізничної компанії, пасажирський склад №99/100 Київ-Бухарест тепер робить зупинки у містах Унгени, Бельц-Ораш та Окница.

Вже можна купити квитки до цих станцій. Це значно розширює можливості для подорожей і дозволяє пасажирам краще планувати свій час. Новий графік руху поїздів з Києва передбачає, що пасажири мають враховувати процедури прикордонного контролю у Велчинець та Унгени.

Представники "Укрзалізниці" наголошують, що для громадян країн, які не входять до ЄС, потрібна транзитна віза для проїзду територією Молдови. Однак, українці таких обмежень не мають.

Такі нововведення дозволяють пасажирам вибирати комфортні маршрути та швидко і з комфортом добиратися до європейських міст.

Пресслужба АТ "Укрзалізниця" також інформувала, що за останній місяць вказаний пасажирський склад користується великою популярністю. За 30 днів 6588 українців придбали квитки на цей рейс.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, що у столиці будуть діяти заборони на проїзд впродовж тривалого часу. Йдеться про період з 8 листопада до 8 грудня. Детальніше про те, де будуть проводити ремонтні роботи, читайте у нашій статті за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.