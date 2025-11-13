У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту, тому водіїв із проханням враховувати ці тимчасові обмеження та завчасно планувати маршрути руху.

У Вінниці перекриють рух транспорту на окремій ділянці через заплановані роботи, які будуть проводити на дорогах міста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У Вінниці тимчасово перекриють рух транспорту на вулиці Миколи Оводова через проведення аварійного ремонту теплової мережі. Роботи заплановані навпроти будинку №6 і триватимуть з 08:00 14 листопада до 15:00 15 листопада.

Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради звертається до водіїв із проханням враховувати ці тимчасові обмеження та завчасно планувати маршрути руху, аби уникнути незручностей та заторів.

Для організації безпечного пересування на час ремонту працівники комунального підприємства «СМЕД ОДР» встановлять необхідні дорожні знаки та відповідні засоби регулювання руху. Це дозволить забезпечити безпеку як водіїв, так і пішоходів, а також мінімізувати ризики аварійних ситуацій на ділянці проведення робіт.

Громадян закликають за можливості користуватися альтернативними маршрутами та дотримуватися встановлених обмежень під час проведення ремонтних робіт.

Варто також нагадати, що у Вінниці з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року через будівництво багатоповерхівок на вулиці Праведників світу тимчасово обмежили рух транспорту та пішоходів. Для безпеки облаштували огорожі та тимчасові маршрути.

Водночас на цій ділянці забезпечили безперешкодний проїзд спецтранспорту — "швидкої", пожежних та поліції. Такі обмеження діятимуть вздовж будинку №6 на вулиці Праведників Світу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці: як отримати підтримку та продукти.

Також Politeka повідомляла, Новий графік руху транспорту у Вінниці: містянам розповіли про зміни на популярних маршрутах.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Вінницькій області: як обмежена пропозиція впливає на споживачів.