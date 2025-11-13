В Виннице временно перекроют движение транспорта, поэтому водителей с просьбой учитывать эти временные ограничения и планировать маршруты движения заранее.

В Виннице перекроют движение транспорта на отдельном участке из-за запланированных работ, которые будут проводить на дорогах города, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении городского совета.

В Виннице временно перекроют движение транспорта на улице Николая Оводова из-за аварийного ремонта тепловой сети. Работы запланированы напротив дома №6 и продлятся с 08:00 14 ноября до 15:00 15 ноября.

Департамент транспорта и городской мобильности Винницкого городского совета обращается к водителям с просьбой учитывать эти временные ограничения и заранее планировать маршруты движения, чтобы избежать неудобств и пробок.

Для обеспечения безопасного передвижения во время ремонта работники коммунального предприятия «СМЕД ОДР» установят необходимые дорожные знаки и соответствующие средства регулирования движения. Это позволит обеспечить безопасность водителей и пешеходов, а также минимизировать риски аварийных ситуаций на участке проведения работ.

Граждан призывают по возможности пользоваться альтернативными маршрутами и соблюдать установленные ограничения при проведении ремонтных работ.

Стоит также напомнить, что в Виннице с 4 ноября 2025 по 3 ноября 2026 из-за строительства многоэтажек на улице Праведныкив Свиту временно ограничили движение транспорта и пешеходов. Для безопасности обустроили заборы и временные маршруты.

В то же время на этом участке обеспечили беспрепятственный проезд спецтранспорта "скорой", пожарных и полиции. Такие ограничения будут действовать вдоль дома №6 по улице Праведныкив Свиту.

