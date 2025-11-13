Пассажиры имеют определенные изменения в связи с введением нового графика движения поездов из Киева, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов из Киева предусматривает три новых остановок на территории Молдовы, сообщает Politeka.

Как проинформировали в пресс-службе "Укрзализныци", новый график движения поездов из Киева позволяет добраться еще большему количеству городов во время прямого маршрута в Бухарест.

По сообщению железнодорожной компании, пассажирский состав №99/100 Киев-Бухарест теперь совершает остановки в городах Унгены, Бельц-Ораш и Окница.

Уже можно купить билеты на эти станции. Это значительно расширяет возможности для поездок и позволяет пассажирам лучше планировать свое время. Новый график движения поездов из Киева предполагает, что пассажиры должны учитывать процедуры пограничного контроля в Велчинец и Унгены.

Представители "Укрзализныци" подчеркивают, что для граждан стран, не входящих в ЕС, требуется транзитная виза для проезда по территории Молдовы. Однако украинцы таких ограничений не имеют.

Такие нововведения позволяют пассажирам выбирать комфортные маршруты и быстро и с комфортом добираться в европейские города.

Прессслужба АО "Укрзализныця" также информировала, что за последний месяц указанный пассажирский состав пользуется большой популярностью. Через 30 дней 6588 украинцев приобрели билеты на этот рейс.

Напомним, что ранее мы также писали о том, что в столице будут действовать запреты на проезд в течение длительного времени. Речь идет о периоде с 8 ноября по 8 декабря.

