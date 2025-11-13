Обмеження руху є тимчасовим, і після завершення ремонтних робіт вулиця знову буде відкритою для всіх видів транспорту.

У Вінниці з 14 до 15 листопада запроваджується тимчасове обмеження руху транспорту на ділянці вулиці Миколи Оводова у зв’язку з проведенням аварійного ремонту тепломережі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає міська рада.

Роботи проводитимуться навпроти будинку №6, і рух на цьому відрізку буде повністю заборонений з 08:00 14 листопада до 15:00 15 листопада. Міська влада закликає водіїв враховувати тимчасові зміни та заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути заторів та незручностей.

Під час виконання ремонтних робіт працівники комунального підприємства «СМЕД ОДР» встановлять необхідні дорожні знаки, сигнальні бар’єри та організують об’їзні шляхи. Це дозволить забезпечити безпеку як учасників, так і працівників, які виконують ремонт.

Міська рада також рекомендує користувачам громадського транспорту врахувати зміни руху маршруток та тролейбусів і планувати поїздки з урахуванням можливих затримок. Обмеження руху є тимчасовим, і після завершення ремонтних робіт вулиця знову буде відкритою для всіх видів автотранспорту.

Крім того, у Вінниці також ввели новий графік для транспорту. Нововведення стосуються популярних напрямків, що з’єднують Вишеньку, Лугу та Вінницькі Хутори.

Як повідомляють у КП «Вінницька транспортна компанія», зміни у розкладі пов’язані з необхідністю оптимізації роботи маршрутів та скорочення інтервалів між рейсами у години пік.

Новий графік уже доступний пасажирам на зупинках, а також на офіційному сайті компанії та у Telegram-боті. Мешканці можуть заздалегідь перевіряти час прибуття транспорту та планувати поїздки без затримок.

